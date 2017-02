Melissa Paredes: “Soy una chola power”

Tras conocer que su suegro, el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, no la acepta­ba como su nuera por no tener la misma condición social y económica, la mo­delo Melissa Paredes no se quedó callada por más tiempo y decidió romper su silencio, al contestar sin pelos en la lengua lo que piensa al respecto.

“Los papás pueden dar consejos, mas no pueden decir ‘tienes que estar con tal’ o ‘puedes hacer tal cosa’. Yo no tengo nada que decirles. En realidad es problema de cada uno… Yo no soy nadie para decirle nada a nadie”, señaló la ex chica reality en el programa ‘En boca de todos’.

Recordemos que en la entrevista presentada el último domingo en Reporte Sema­nal, Zaida Tejada, hermana de la pareja de Jorge Cuba, contó que el exviceministro de Comunica­ciones “no quería que se case con esta chica (Melissa Paredes)” porque “quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, rica”. Además la menospreciaba por “ser una chica de Ventanilla” y “de una familia de cholitos”.

Ante esto, Melissa indicó: “Si me quieren decir chola, yo no soy chola, soy chola power, y estoy orgullosa de haber vivido en Ventanilla”, dejando en claro que no le avergüenza su lugar de procedencia ni mucho menos haber nacido en una familia humilde.

¿EN LA DULCE ESPERA?

En el espacio que conduce Maju Mantilla se dejó entrever que la guapa morocha estaría esperando al heredero de Rodrigo ‘El Gato’ Cuba. Esto luego de que durante uno de los parti­dos que jugó el integran­te del Municipal haya celebrado un gol hacien­do señas con los brazos como si cargara un bebé. Sin embargo, Melissa negó estos rumores y aseguró que por el mo­mento no piensa en ser mamá. Pero Alejandra Baigorria, quien también estaba presente en el set dijo: “Yo creo que sí está embarazada, la veo con otro semblante, más dulce, más tierna”.

