¿Melissa Paredes ya cuenta con fecha para su boda?

Melissa Paredes y Anthony Aranda están más que enamorados, pues recientemente hicieron público su compromiso formal tras viajar a los estudios Disney, en Orlando. La pareja supo sacar adelante su relación a pesar de las críticas y ahora ya están pensando en casarse.

¿Qué dijo la exconductora de «Préndete»?

Respecto a la boda, Melissa Paredes señaló que la fecha sería aún en el 2024. “Para el próximo año, ahorita ya muy corto, ¿para qué vamos a correr? No hay apuro”, precisó para medios de comunicación.

Además, la expresentadora de televisión también brindo declaraciones acerca del valor económico del anillo de compromiso que le dio el bailarín Anthony Aranda.

“¿Por qué barato? es un anillo lindo. Tiene certificado GIA, que tampoco importa sino tuviera. Es un corte princesa, es un clásico, no vale millones y nada pero es hermoso, me encanta”, señaló.

La exconductora de América Hoy también se mostró indignada debido a la fama que tiene de gustarle el dinero y las cosas caras, pues aclaró firmemente que nunca estuvo con un hombre millonario.

“Nunca he tenido un hombre al lado que haya tenido mucho dinero, que yo sepa no he tenido ningún hombre así. Voy a buscar un panzón con plata. Es que me ponen a mi como si hubiera vivido con una Jefferson Farfán. Yo creo que uno se enamora por cómo es la persona”, indicó.

Como se sabe, la pareja se comprometió el último 06 de abril en los estudios Disney. Respecto al viaje, Melissa negó que este haya sido financiado por su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Fueron mis vacaciones y la costeo yo con mi novio, cuando sean sus vacaciones, la costea él (Rodrigo) con su pareja, no tengo por qué pedirle plata y él tampoco a mí”; manifestó.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba pasean junto a hija

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba parecen tener cada vez una mejor relación de padres por el bien de su hija, pues decidieron salir la tarde del domingo a un parque a disfrutar junto a su pequeña.

La expareja busca demostrar que puede mantener una relación sana y dejar el pasado atrás por su niña. Melissa Paredes compartió en su historia de Instagram algunos momentos de su paseo familiar, donde se vio a la menor jugando en un parque mientras corre.