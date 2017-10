‘Metiche’: “Bienvenida la copia”

Un poco de humildad, fue lo que le pidió Kurt Villavicencio al equipo del programa ‘Espectáculos’, liderado por Jazmín Pinedo, quien hace una semana dijo que era el único programa en su horario.

“Ellos decían que teníamos un punto, que no tenían competencia y parece que las cosas han cambiado, creo que hay que responder con el trabajo y no deben de menospreciar, porque nunca se sabe cuando estás arriba o abajo. A mí no me gusta burlarme del rating, si ellos en un tiempo nos han estado ganando bacán, pero creo que hay que ser humildes”, dijo el popular ‘Metiche’.

De otro lado, Kurt dijo que la competencia, estaría imitando los mismos temas como las de deporte. “Nosotros en realidad empezamos con el tema de fútbol porque es la onda, y tanto nos menospreciaron que ahora están haciendo lo mismo que nosotros, bienvenida la copia”, acotó Villavicencio.