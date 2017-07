Metiche: “Shirley es una ignorante”

“Yo podré ser muy homosexual, a ella le podrá dar asco, pero si yo quisiera podría embarazar a una mujer, pero no podría tener hijos sin asumir responsabilidades”, así se defendió Kurt Villavicencio ante los ataques de Shirley Arica, quien le increpó que jamás sentirá lo que es ser padre, además de tildar a dicho espacio de ser “un programa de porquería”. El panelista de ‘Cuéntamelo Todo’ dijo no dolerle estas palabras, pero resaltó que Shirley se está burlando de su opción sexual. “Shirley es una ignorante. Mi trabajo es comentar las imágenes que veo”, además le aconsejó calidad de vida para su hija, en vez de preferir las juergas y estar bajándose el vestido para que no se le mire nada.

