‘Metiche’: “Yahaira tiene historial”

“Un famoso refrán dice: ‘Aunque la mona se vista de seda, mona se queda’ y esto alude muy bien a la banalidad de disfrazar la naturaleza de algunas personas ya que, a la larga, se descubre todo”, señaló Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, sobre la actitud de la salsera Yahaira Plasencia, quien hizo su ‘pataleta’ luego del beso robado por Luis Alonso en uno de los juegos del reality ‘Esto Es Guerra’.

En una entrevista con diario Karibeña, Metiche señaló que la cantante no se acuerda del historial de ex enamorados que tiene para que ahora se haga la ‘santa’. “Que no se haga la santa. Entonces que pasó en el tiempo que estuvo con Jefferson Farfán. No creo que con él haya estado de manitos sudadas. No creo que Luis Alonso le dio su primer beso, el beso virgen”, indicó el polémico panelista de Cuéntamelo Todo’.

Pero eso no es todo, Kurt también criticó a Yahaira, quien ahora dice que quiere busca tranquilidad y no quiere escándalos. “Que pasa con Yahaira, se hace ahora la modesta cuando todos sabemos el historial que tiene. Que lloró, que se puso nerviosa, por favor. No creo que todo lo que pasa en ese reality sea armado. Que no venga a decir que salió del cuento de la cenicienta”, refirió ‘Metiche’.