Metida de pata de Chávarry retraza caso Odebrechet

Este 11 de enero ya no se podrá firmar el acuerdo de colaboración que se había logrado con Odebrecht por los retrasos que generaron los cambios dispuestos por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y tampoco se podrá interrogar a Jorge Barata y otros ex funcionarios de la constructora, entre el 13 y 18 de enero, por el mismo motivo. “El día 11 no nos vamos a constituir al Brasil y el 13, 14, 15 y 16 que se iba a tomar las declaraciones de Jorge Barata y otros funcionarios tampoco se llevarán a cabo esas fechas. Esperemos que sea lo más pronto posible”, afirmó el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez. “Lamentablemente, la decisión de Pedro Chávarry ha provocado nuevamente que se tengan que realizar estas gestiones, pero ello está a cargo del doctor Rafael Vela, quien va a comunicar las nuevas fechas en las que se llevarán a cabo estas diligencias”, agregó.

PARA DESPUÉS

A inicios de diciembre, se conoció que el equipo especial del Caso Lava Jato y la procuraduría ad hoc alcanzaron un acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, por el cual la constructora se compromete a entregar –sin ningún tipo de condicionamiento– información y documentación relevante sobre el pago de coimas de esa firma a funcionarios peruanos de todos los niveles. Además, a mediados de este mes se programó interrogatorios en Brasil relacionados a las investigaciones que involucran a Alan García, Alejandro Toledo y Nadine Heredia, así como a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Pérez expresó su anhelo de que las nuevas fechas se puedan confirmar a la brevedad y que las diligencias se lleven a cabo lo más pronto posible.

EL DATO

Pérez reiteró sus cuestionamientos contra Pedro Chávarry y su pedido para que este renuncie, no solo al cargo de fiscal de la Nación, sino a su puesto en la Junta de Fiscales Supremos.