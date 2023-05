Compartir Facebook

¡Las vueltas que da la vida! Cuto Guadalupe sufrió un duro golpe en su vida, como él mismo lo confesó, al ver el ampay de su esposa, Charlene Castro, junto a un hombre saliendo de un hotel. Sin imaginar que esas imágenes saldrían a la luz, el exjugador de Universitario brindó una entrevista a “Estás en Todas”. Junto a Yaco Eskenazi, el carismático conductor se confesó y habló de todo un poco. En un momento de la entrevista, no pudo evitar referirse a su esposa, Charlene Castro, para quien solo tuvo palabras de elogio y agradecimiento.

Cuto, el hombre de fe

El ahora conductor se ha caracterizado, desde sus épocas como jugador, por sus peculiares jugadas y frases. La más recordada es “la fe es lo más lindo de la vida”, la cual ahora se ha vuelto un sello característico en él. Guadalupe Rivadeneira revela que siempre ha sido un hombre de fe y se encomienda a Dios en los buenos y malos momentos. Además, destacó la labor de su madre en su crianza

“Siempre he sido una persona de mucha fe. Dios me está premiando con las cosas que me están sucediendo. Tengo a mi madre, a mis hijos, mi esposa (Charlene), que están siempre para mí. Mi mamá me dice algo muy lindo: “Veo a tantas personas que vienen a entrevistarte” y sí, tiene razón, ella se emociona. Todos me dicen que me parezco a mi mamá, ella tiene un corazón muy noble, me dice que nunca cambie”, confesó Cuto.

En otro momento de la entrevista, el exfutbolista reveló que, tras dejar el fútbol, pasó momentos muy duros. Contó que hubo un momento en el cual no tenía dinero y se encontraba deprimido, hasta que su esposa, Charlene, lo consoló y lo ayudó a salir de la difícil situación.

“Pasé por un momento muy complicado en mi vida. Me retiro el 2015 y no tenía ni un sol. Mi mamá estaba muy preocupada por mí porque me veía triste, deprimido. Un día, me acuerdo que yo estaba echado en mi cama, entra mi esposa Charlene a mi cuarto y me dice “tú puedes, tú eres Cuto Guadalupe”. Esas palabras me levantaron y, como soy un hombre de fe, le pido a Dios, no abundancia, solo lo necesario para sobrevivir y me lo dio. Los tiempos de Dios son perfectos”, indicó Cuto.

Mi corazoncito está de luto por tu amor

Cuando fue consultado por su aún esposa, Charlene Castro, no dudó en emocionarse al hablar de ella. Cuto contó los pormenores de como conoció a la que, hasta hace poco, él consideraba su pareja.

“A Charlene la conocí el 2013, cuando jugaba en Garcilaso, en Cusco. Tengo mi hijo ahí con ella, con mi corazón, tengo 5 hijos. Le digo mi corazoncito porque justo la conocí bailando una bachata de Romeo Santos y como es chiquita le puse así. Hay que engreírla y darle lo que ella se merece. Feliz de la vida y agradecido siempre a Dios porque me da salud, trabajo y eso es lo lindo”, confesó Guadalupe.

Yaco Eskenazi recalcó que la entrevista se realizó la semana pasada, días previos a la emisión del ampay de Charlene Castro junto a otro hombre saliendo de un hotel.