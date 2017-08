¡Micheille cuadra a Yola!

Micheille Soifer no soportó que la conductora infantil Yola Polastri la tilde de “improvisada” por animar un evento por el Día del Niño y le dejo en claro “que hay público para todos”. “Me sorprendió que se comporte así. Ella tiene otro público, anima fiestas corporativas. Nos hemos vacilado con ella en la fiesta de América y no había ningún niño. Estos niños que ahora ven ‘Esto es Guerra’, ya no cantan ‘Mi rancho bonito’. Me quisieron ver y ahí estuve”, aclara la guerrera para las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, destacó que es “la segunda persona más querida en el Perú” y que no le está quitan­do el trabajo a nadie. “Soy una artista versátil. Sé conducir programas, puedo animar un reinado…no te estoy quitando la chamba, Yola”, dijo.