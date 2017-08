¡Micheille no oficializa a Kevin!

Luego que la modelo argentina, Solage Barslund saliera a decir en ‘Cuéntamelo todo’ que en un acto de celos Micheille Soifer ‘la cua­dró’ por tener una relación laboral con Kevin Blow, la popular ‘solcito’ apareció en un enlace vía microondas en ‘En boca de todos’, donde dio su versión. “Yo no hablo de nadie, estoy acostumbrada a que la gente busque la forma de figurar, pero yo no toco el tema”, comento ‘Michi’

Asimismo, la Soifer choteó a reggaetonero quien se ‘mandó’ en el programa al pedir a la guerrera ser algo más que amigos. “En un tema de acabar con las especula­ciones, quisiera saber si ha Micheille le gustaría empezar a salir como algo más que amigos”, dijo el costarricense.

Ante la propuesta, la cumbiambera respondió fuerte y claro. “Primero quiero aclarar que no estoy desilusionada de él, me sorprende que hagas esto Kevin, me parece que eres muy inteligente pero el día que yo quiera estar con alguien nadie se va a enterar, a menos que decida con­tarlo, porque es parte de mi vida íntima”, acotó la cantante.

“ARREGLEN SUS PROBLEMAS”

De otro lado, Solage Barslund pidió a Micheille Soifer que solucione sus pro­blemas con Kevin Blow para que puedan definir su romance y hasta les aconsejó que acudan a terapias de parejas. “Yo la entiendo a Micheille como mujer, porque ellos tienen que aclarar entre ellos su si­tuación sentimental. Si él está coquetean­do con una y otra quiere decir que es un picaflor, le aconsejo que hablen, que va­yan a terapias de parejas, pero que dejen de meter a otra gente en su relación”, comen­tó al argentina.