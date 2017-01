Micheille Soifer a dominicanos: “Son unas hienas”

No aguanta pulgas. Luego que los dominicanos Chenecou y Jeyci se sentaran a despotricar contra Micheille Soifer en el programa ‘Cuén­tamelo todo’, la ‘solsito’ no se quedó callada y a través de su cuenta de twitter se despachó contra sus examigos.

“¿Por qué tanto odio hacia alguien que solo quiso ayudar? Pero les diré porque nunca serán acepta­dos por el público, porque son malas personas, son unas hienas, hagan lo que hagan la gente no es tonta y ustedes no tienen ángel. Y los pro­gramas que hoy hacen todo esto en un futuro espero recuerden cada palabra y ofensa que me dieron, porque con el tiempo se verá la calidad de personas”, escribió Micheille.

Asimismo, la también cantante dejó en claro que nada ni nadie arruinará su carrera artística. “Siete años de trayectoria y un par de payasos creen dañar todos esos años. ¡No! Solo son envidiosos. Porque mientras yo estoy bendecida y protegida ustedes solo se pasean hablando mal de una mujer que solo les dio la mano”, se lee en los mensajes que posteó ‘Michi’.

TODO FUE ‘ARMANY’

Tras la presencia de Gino Assereto en el set de ‘Cuéntamelo todo’, el combatiente habló sobre el su supuesto coqueteo que tuvo con Micheille Soifer cuando ambos participaban en ‘Esto es guerra’, dejando entrever que todo era armado por la producción del programa juvenil.

“Tú más que nadie, Sofía, sabe cómo funciona el lugar donde yo trabajaba, tú sabes cómo funcionaban las cosas. Si me causa fastidio este tipo de conversación es porque siempre aclaro que nunca hubo una relación amorosa con Michelle”, dijo Gino Assereto.

