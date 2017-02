Micheille Soifer a Jazmín Pinedo: “No te hagas la recatada”

La cantante Micheille Soifer no aguantó más y criticó a Jazmín Pinedo y a Gino Assereto, por decir que la relación que tuvieron era ‘armada’ por el reality de ‘Esto es guerra’.

A quien primero atacó fue a la ‘Chinita’, quien en diversas oportunidades por defender al padre de su hija, Gino Assereto atacó a Micheille Soifer. “Su novia (Jazmín Pinedo) me ha hecho la vida imposible tanto tiempo, no me gusta. Siempre es bueno que las personas crezcan pero tampoco que se hagan las recatadas”, sostuvo la cantante.

Luego se refirió a Gino con este mensaje: “Para mí no es un orgullo haber estado con él pero que tampoco diga que aquí (Esto es Guerra) mentimos. Recuerda que él (Gino Assereto) tiene hijas mujeres no puede ir hablando mal de una”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: