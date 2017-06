Micheille Soifer: ¡Aquí la única reina soy yo!

Fuerte y claro. Así fueron las palabras que tuvo Micheille Soifer contra sus compañeras de trabajo, dejando en claro que puesto ocupa ella en el reality. Como ya es costumbre, la cantante soltó su veneno para referirse en esta ocasión a Yahaira Plasencia y otras ‘guerreras’.

“Quiero dirigirme a este lado… Yahaira aquí no hay que la ‘Reina del Totó’, discúlpame. Aquí no hay que la ‘Reina de Gamarra’, discúlpame Alejandra. Aquí no hay que la ‘chica selfie’. Aquí la única reina soy yo” expresó la ‘leona’ Soifer, acompañando sus palabras con una sacudida de cabello que imponía su presencia.

Gracias al carácter de Micheille, ella se ha ganado un sinfín de enfrentamientos y comentarios, ¿quién crees tu que será su próxima víctima?