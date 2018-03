Micheille Soifer ataca al ‘Zorro’

La guerrera Micheille Soifer restó importancia que el ‘Zorro’ Zupe haya recuperado su libertad luego de pasar casi un mes en prisión por difamar al futbolista Carlos Zambrano. “Bueno, no me importa, qué bueno por él, me da igual…esperemos que sí (le haya servido el tiempo en la cárcel para reflexionar)”, sostuvo la popular ‘Solcito’ para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Recordemos que Micheille Soifer fue el primer personaje de la televisión que celebró que el ‘Zorro’ Zupe sea condenado a prisión efectiva. “justicia divina. Lastimó familias y humilló la integridad de muchas personas hasta de un niño. Te dará la lección de tu vida”, dijo en su momento.