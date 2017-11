Micheille Soifer confirma qué tipo de relación tiene con Kevin Blow

Hasta que por fin la guerrera Micheille Soifer reconoció que tiene una relación más que amical con Kevin Blow. Señaló que oficialmente no son pareja pero, sin embargo, aseveró que desde hace tiempo sale con el dominicano y se complementan muy bien, incluso señaló que él ha sido el mejor apoyo en la recuperación de su lesión a la columna.

“Aún no me he operado de la columna, estoy tratando de bajar de peso primero y para ello estoy bajo entrenamiento por las noches después de cumplir con todas mis actividades laborales. Es un entrenamiento funcional, entreno con Kevin, él me motiva muchísimo, nos hemos complementado bien”, dijo la integrante de ‘Esto es guerra’.

Sostuvo que por ahora no piensa anunciar si tiene una relación formal con el también cantante de música urbana y examigo de Erick Sabater. “Oficialmente no somos parejas, salimos, yo lo conozco bien pero por ahora no, es más por un tema de privacidad. ¿Cuándo dire que somos pareja? Me encantaría decirlo para que podamos entablar algo serio, pero estamos bien, nos complementamos muchísimo”, apuntó Soifer.

Michi está tan enamorada de Kevin que sostuvo que sus deseos de convertirse en madre con ayuda de la ciencia quedaron en stand bye y no descartó que sea él el padre de su bebé. “Cuando estaba sola pensaba tener un hijo pero ahora ya tengo una relación y hay que esperar cómo van las cosas. ¿Si quiero que él sea el papá? Sí me encantaría pero primero tendríamos que estar bien constituidos pero por ahora estamos tranquilos, él ya tiene hijos y no sé si está en condiciones de tener otro hijo. Además, él ya está preparado para ser papá pero yo todavía”, finalizó la cantante que lanzó en Gamarra su marca de jeans.(