Micheille Soifer sería el nuevo jale de ‘Combate’

“Yo tengo una reunión con Micheille Soifer en esta semana, sé que aún tiene contrato con Pro Tv, pero obviamente si está libre lo más probable es que esté acá conmigo”. Así dejó abierta la posibilidad la productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, de unir a sus filas a la popular ‘Michi’ quien en estos últimos días enfrenta una guerra de dimes y diretes con su expareja, Erick Sabater.

“Mi idea es reunir a todos los combatientes históricos y volver con el ‘Combate’ de antes. Si ella está libre sería una fuerte opción para el programa”, añadió Cathy, quien agregó que el peso de la popular ‘Solcito’ no es impedimento para que ella forme parte del programa conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

“El peso de Micheille no me importa. Yo no creo que lo que ha dicho Erick Sabater (que la sacaron por su sobrepeso) sea cierto, he trabajado en ‘EEG’ y puedo decir que a Micheille se le ha querido y se le ha respetado por su talento”, acotó.

“No bajaré la guardia”

En cuanto al bajo rating que ha presentado el reality de América TV en los últimos días, la productora asegura que ella no bajará la guardia y continuará utilizando ‘sus armas’ para ganar sintonía.

“La gente de ‘Esto es Guerra’ son mis excompañeros, ellos son un equipo gigante y hacen un trabajo súper bueno. ¿Exactamente qué está pasando con su rating? No lo sé, si bien competimos algunas horas , ellos tienen un público diferente pero que sigan adelante porque no bajaré la guardia. Hemos subido un 150 por ciento en ventas, tenemos casi 7 auspiciadores por día, no solo son los números es ir más allá”, mencionó la realizadora. (V. Rondón)