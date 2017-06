Micheille Soifer defiende a Kevin

A pesar que Micheille Soifer asegura que sólo tiene una relación amical con Kevin Blow, la integrante de ‘Esto es guerra’, mostró su incomodidad cuando la enlazaron con Erick Sabater y este empezó a insultar al reguetonero.

“Pensé que el chofer era quien había chocado el auto (de Michelle) ¿Quién es el chofer? el señor Kevin Blow, alias ‘el papagayo’”, dijo el dominicano en el programa ‘En boca de todos’.

Esto generó la molestia del ‘sol’ y decidió cortar el microondas. “Creo que él no tiene por qué seguir faltando el respeto. Si quieres que te respeten, respeta. No me causan gracia tus calificativos. Mientras yo esté presente no quiero ningún calificativo, si quieres pelearte con él, hazlo tú. Yo no he venido para esto”, sostuvo Michelle antes de retirarse los audífonos y cortar el enlace de forma abrupta.