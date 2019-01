Micheille Soifer deja ‘Esto es Guerra’

Micheille Soifer anunció que existe la posibilidad de que este año no forme parte del reality ‘Esto es Guerra’, pues aseguró que tiene proyectos televisivos que espera concretar este 2019. “Estamos viendo las posibilidades de hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, igual sigo en América televisión”, dijo la popular ‘Michi’. De otro lado, y tras la salida de María Pía Copello de la conducción del programa de competencia, son varios los nombres que se barajan para acompañar a Mathías Brivio, uno de ellos sería el de la ‘chinita’ Jazmín Pinedo, a quien Micheille aparentemente no la quiere ver ni en pintura. “Si eso pasaría me daría mucha lástima por ‘Esto es guerra’, definitivamente si ella entra yo no seguiría en el programa. Pero, bueno, las personas tienen derecho a crecer, no estaría mal que regrese, sería perfecto para ella, pero no creo que yo siga, además estoy enfocada en otras cosas”, precisó Micheille. Ante los rumores de una supuesta enemistad entre Micheille y Jazmín, la popular ‘solcito’ dijo que le gustaría sentarse a tomar un café con Pinedo para dejar en claro que entre ellas no hay problemas. “Sería bueno tomar un café, y aclarar las cosas porque con ella yo no tengo problemas”, acotó.