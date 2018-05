VÍDEO | Micheille Soifer encantó a Lucho Cáceres con sensual presentación

La guerrera Michelle Soifer dejó impactado al jurado con su sensual presentación en el programa de Gisela Valcárcel ‘El artista del año’. ‘Michi’ cantó y bailó el tema ‘Hay que venir al sur’ de Raffaella Carrá, y Lucho Cáceres no dudó en elogiarla por la excelente performance que hizo la guerrera.

“Esta noche comulgamos, Michelle. Te he visto más vedette que cualquiera, en el buen sentido. He visto algo que creo que está desapareciendo y me encanta, que es glamour. Te vi glamorosa, si hubiésemos estado en el Palace Atenea o en La Gata Caliente, me hubiese quedado al final para conocerte“, dijo Lucho Cáceres.