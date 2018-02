Micheille Soifer: “No soy feliz”

No pasa por su mejor momento. Micheille Soifer reapareció en la televisión mediante un enlace vía microondas con el programa ‘En boca de todos’, donde se mostró bastante afectada no sólo por los conflictos mediáticos con Erick Sabater, quien mostró un audio donde se escucha a ‘Michi’ decir que le cuesta estar separada del exchico reality, sino también por las burlas que ha recibido por su peso.

“Soy un ser humano que siente y que comete errores, entonces no puedo ir por la vida pensando qué le va a gustar a la gente, déjenme ser yo, déjenme ser libre. Déjenme hacer lo que yo quiera hacer porque es mi vida, son mis sentimientos. Si estoy gorda o flaca es mi problema, es mi decisión. Son cosas que me mortifican y me ponen triste”, dijo la popular ‘solcito’ visiblemente afectada.

-¿Pensaste en algún momento que Erick mostraría públicamente audios que pertenecen a tu privacidad?

Me he sentido muy triste con esa situación, no me imaginé que iba a suceder algo así, a veces uno logra confiar en las persona y a veces cuando pasa el tiempo o termina mal la relación pasan estas cosas, y estas son las consecuencias, pero solo me toca aprender la lección. Esta sobrecarga mediática que estoy teniendo ahora afecta a mi familia, mi integridad como mujer las cosas que comparte uno como pareja son íntimas y creo que esas cosas están de más.

-Pese a que ya han pasado 2 años que diste por terminado tu relación con Erick Sabater ¿Crees que este tema es rentable para él?

Ya para mi dos años es muchísimo, no tengo necesidad de hablar de él, que haga con su vida lo que él desee. No sé por qué cuando quiero rehacer mi vida siempre tengo que jalar con esa ‘cadena’ que me perjudica muchísimo. Me afecta este escándalo, esta bajeza, no sé cómo llamarlo.

-Después que terminaste tu romance con Erick tu mamá seguía teniendo un buen concepto de él ¿Ahora sigue pensando igual?

No voy a seguir hablando de él, no tengo nada que hablarle, reprocharle, se hará lo que se tenga que hacer.

-¿Tomarás acciones legales por los audios difundidos?

Esas cosas las conversaré con mi familia y se llegará a un acuerdo.

-¿Eres feliz?

Ahora Lamentablemente no soy feliz, creo que estas cosas no son justas, no está bien. Yo hago mi vida sin hacerle daño a la gente. Es injusto todo esto.

-¿Se dice que en los próximos días el ‘Zorro’ Podría salir en libertad?

Excelente, que bueno, hace tiempo quería dejar todo en paz, pero al parecer siguió en el aire porque siguió con los insultos.

– ¿Te gustaría que ya esté libre?

No soy quien para decidir sobre la libertad de nadie, pero me parece que cada persona se tiene que hacer responsable de sus palabras.