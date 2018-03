Micheille Soifer no pasa a Rosángela Espinosa y le dice antipática

Siempre directa Michelle Soifer participó de la jornada de limpieza de la playa Lurín junto a su amigo ‘especial’ Kevin Blow y respondió a todas aquellas personas que han salido a atacarla, en especial de su ex pareja, Erick Sabater.

“Para mí desde hace dos años él es un tema cerrado. Me da pena que elijan esa forma de actuar. Para mí Erick es una tema totalmente cerrado del que no voy a hablar”, aseguró Michi en una alto a su participación a la campaña ‘Yo quiero mi playa limpia’.

La chica reality no dudo en disparar contra Rosángela Espinoza y su particular forma de hacerse mediática. “Ella me parece muy inteligente, ya sabe cómo responder y lo que más gusta es que tiene correa. La verdad me parece una chica talentosa pero muy antipática”, aseguró.