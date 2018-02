Micheille Soifer no perdona a Erick Sabater

No se queda de brazos cruzados. Micheille Soifer se mostró mortificada por los audios que presentó Erick Sabater en el programa ‘Amor de Verano’ , donde dejaba entrever que la popular ‘Solcito’ le habría dicho para retomar su relación de hace meses al modelo. A través del hilo telefónico, la cantante se comunicó con el programa ‘El reventonazo de la chola’ donde respondió claro y directo al ‘copete’.

“No me gusta, si él quiere sacar los audios, que los haga. Creo que en un relación, no vas ir grabándola”, mencionó la artista.

A pesar que el popular ‘Hombre de la noche’ le pidiera dejar los problemas en el pasado, la exguerrera no cree en las palabras de su expareja y no quiso limar asperezas con el dominicano. “A mí no me toca el corazón para nada sus palabras”, precisó.

Al parecer, los años de relación que mantuvo la pareja han quedado bien enterrados, pues para ‘Michi’, el musculoso es parte de su pasado. “A mí no me conviene hablar con él, para mí es un pasado que me atormenta. Yo no soy quien para perdonar, ni juzgar. Cayó muy bajo”, añadió Micheille .

Finalmente, la también actriz reveló sentirse desilusionada y traicionada por su ex pareja, al mostrar conversaciones que pertenecían al ámbito privado.