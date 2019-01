Micheille Soifer se aleja de los realities

Quiere probar nuevos horizontes, Micheille Soifer contó que no regresará a ‘Esto es guerra’, pues le dará prioridad a su carrera como cantante y a su negocio de comida rápida que está por inaugurar.

“Ahorita estoy en un proyecto de preparación artística, necesito terminar eso, y requiere un tiempo. Estoy trabajando con Juan Carlos Fernández (productor musical) y por eso no he regresado a la televisión aún. No descarto volver pero voy a relanzarme haciendo cosas nuevas, pero por ahora no. De otro lado, estoy poniendo mi restaurante donde encontrarás todo tipo de comidas y para todos los gustos”, dijo la cantante.