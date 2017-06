Micheille Soifer se convertirá en madre

Hace unos días, Micheille Soifer publicó un post en el que dio a conocer que desea tener un hijo. En conversación con ‘América Espectáculos’ la cantante comentó que se va a someter a un tratamiento para poder quedar embarazada.

“Sí, quiero este año, ser mamá. Estoy viendo un tratamiento. Me encantaría tener un bebé, no necesariamente con un hombre al lado. Me encantaría tener una familia, pero más adelante”, comentó emocionada la popular ‘sol’.

Según la guerra histórica, su familia apoya su decisión. “Vamos a ver que todo salga bien. Una noche lo soñé y fue algo que me llenó de alegría y tranquilidad. Quiero un varoncito y espero que se dé. Se los dije a mi familia y están felices”, acotó.