Micheille Soifer se la jura a Erick

Luego que Erick Sabater dijera que Micheille Soifer le levantó la mano varias veces, la popular ‘Michi’ explotó en sus redes sociales y dejó en claro que no permitirá que su ex siga dañando su imagen.

“En pocos días saldrá un video. ¡Diciendo todo y aclarando todas las dudas que tienen! Pero esto no puede continuar, deje mucho tiempo pasar y mi integridad como mujer fue pisoteada por muchas personas con hambre de fama sin pensar el daño que hacían”.

“Yo soy la única dueña de la verdad, ¿saben porque? ¡Porque es mi vida! La facilidad de lágrimas que tienen algunas personas en los ojos para llorar y victimizarse para que así la gente le crea. El hecho que algunas personas no lloramos delante de los enemigos no es porque no sufrimos, es por el simple hecho que tenemos dignidad ¡Y vergüenza!”, agregó.

Finalmente, la cantante dio a entender que el ‘Copete’ sería el diablo. “Alguna vez lo dije y vuelvo a repetir. ‘No te dejes llevar por lo que ves, recuerda que el ángel más bello se llamó lucifer’”, sentenció.

Por su parte, Kevin Blow conversó con ‘Karibeña’ y afirmó que el ‘Copete’ busca victimizarse, ya que el modelo era quien trataba mal a la popular ‘Michi’, incluso en una oportunidad le dijo: “eres una perr… conc… de tu madre’.

-Erick asegura que Micheille le metió un cachetadón delante de su hermana

Te voy a ser sincero a la mujer se le respeta y al hombre que no sabe respetar se le enseña. ¿Qué haría una mujer si un hombre le dice: ‘eres un perr… conc… de tu madre’?, yo como mujer no le metería un cachetadón sino dos por atrevido. Eso me contó Micheille y me lo dijeron otras personas, y delante de mí también le mentó la madre, era costumbre de él hacer eso.

-Entonces siempre la trataba mal…

Yo le ruego a Micheille que salga a hablar, yo le digo a ella ‘el que calla otorga’, él le decía ella que para estar con él tenía que bajar de peso, que ella era una afortunada de estar con un chico tan lindo.

-Ha dicho que te va a enviar una carta notarial…

Que me llegue y yo le voy a responder con una judicial. Yo sé lo que habló y lo que no. (J. Aspilcueta).