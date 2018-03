Micheille Soifer se ríe de críticas

La guerrera Micheille Soifer salió al frente y se defendió luego de la ola de críticas que recibió en redes sociales por su incursión en la política de la mano del excongresista fujimorista Pedro Spadaro. “Es normal que los detractores salgan a relucir cuando hay una noticia, ya estoy acostumbrada, no me sorprende (…) Soy de Ventanilla y siempre me va a encantar ayudar, no solo a Ventanilla, sino a todo el Perú”, afirmó la popular ‘Solcito’ para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Micheille también remarcó que “para ayudar al pueblo no hay que tener tantos años de preparación”, pero sí se preparará “para hacer las cosas más grandes”.