Micheille Soifer tendrá que afrontar esta terrible denuncia

La cantante Micheille Soifer vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez por una denuncia del modelo y asesor de imagen Anthony Wolnizack, quien la acusa de estafa por una suma de 1400 soles.

A la vez, el también modelo aseguró que Micheille sí está saliendo con Kevin Blow. “Le compra rompa solo de marca. Nada que Gamarra, todo es ropa fina. Sí son pareja, yo los he visto besándose”, indicó.

“Ellos me contrataron para que los asesore en imagen, recuerdo que Michelle (Soifer) me decía que la ayude porque estaba gordita y el productor de ‘Esto es guerra’ no la quería. Kevin reconoce la deuda, pero no me cancela nada”, finalizó.

