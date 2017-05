Micheille tiembla ante regreso de Erick a ‘Esto es guerra’

Micheille Soifer aseguró que no tiene ningún problema de volver a trabajar junto a su expareja Erick Sabater, quien regresó a ‘Esto es guerra”. Sin embargo remarcó que no piensa buscar escándalo luego que este contara que mantienen comunicación.

“No me molesta que él trabaje nuevamente en el programa, solo me incomodó las cosas que dijo frente a las cámaras. De los mensajes que le escribí por whatsapp, esos son temas privados y no pienso ventilar mi intimidad”, dijo la popular ‘Michi’ que presentó la nueva línea de lentes MB Lens.

Pese a sus comentarios, un día antes la cantante no dudó en encarar a Erick detrás de cámaras por su infidencia en el set de ‘EEG’ y más por la indirecta que este dijo al recordarle que tal vez ella estaba preocupada que su ‘enamorado’ Kevin Blow se pueda molestar.

“Yo no sé a qué estás jugando, pero a lo que sea que estás jugando yo no quiero jugar. A mí ni me gusta ni me voy a prestar para estas cosas. Ese es un problema mío, es mi vida privada. Si yo la quiero compartir lo haré en mis redes sociales, pero mi intimidad no la voy a poner más en televisión”, declaró cuando le mencionaron a Kevin.

Sin embargo, Sabater se mostró sorprendido de que Soifer tenga puesto el anillo que le regaló cuando eran pareja. “Anda con mi anillo. Pensaba que lo había vendido para poder comprar el otro anillo porque no creo que él (Kevin Blow) le haya comprado, no tiene bolsillo para eso”, declaró.

(K.Cabrera)