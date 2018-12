Michela Elías no quiere saber nada del ‘Pato’ Quiñones porque habló mal de ella

La joven Michela Elías decidió voltear la página y dejar en el pasado su amistad con el bailarín Patricio ‘Pato’ Quiñones, ex pareja de Milett Figueroa, luego que hiciera algunos comentarios que la dejaban mal parada.

-Nos sorprendió que no estuviste en la despedida del ‘Pato’…

No hablo de él, le deseo lo mejor, hemos sido amigos y la amistad quedó ahí.

-¿Ahora sí descartas tener una relación con él?

Siempre he dicho que hemos sido amigos, jamás hemos tenido la intención de ser algo más, me sorprendieron algunas declaraciones que escuché de él en un programa y que no me dejaba bien parada y por eso decidí dejar nuestra amistad. No me pareció que haya dado a entender que yo quería algo más cuando jamás fue así, creo que las cosas se confundieron.

-¿Consideras que no estuvo bien que hablara de ti?

Él me escribió el día que salieron sus declaraciones, me imagino que cortaron la entrevista, eso fue lo que me dijo, pero creo que no debió decir algo como ‘Michela nada serio’. En realidad me dolieron sus palabras porque jamás dije que quería algo con él.

-Siempre hablaste bien de él…

Me sorprendió bastante, pero ya la vida me enseñó que no tengo que esperar nada de nadie, no voy hablar de él, le deseo lo mejor. No voy hablar mal de alguien con quien compartí grandes momentos.

-¿Sientes que te decepcionó?

Sí, habló de más y no debió ni siquiera comentar de mí.

-De otro lado, ¿qué proyectos tienes para el próximo año ahora que finalizó Combate?

Se vienen cosas nuevas, no quiero adelantar mucho pero hay algunas propuestas. (J. Aspilcueta).