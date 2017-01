Michelle Alexander: “Christian cuida tu platita”

Luego que Christian oficializara a Isabel Acebedo como su pareja, Michelle Alexander le aconsejó al cantante de cumbia que “cuide su platita”, en referencia a que la bailarina lo podría ‘sangrar’ y dejar misio. “Si Christian está feliz con Isabel, María, Cecilia, Melissa, que lo sea, pero que cuide su platita”, dijo la productora de televisión en el set de ‘El Reventonazo de la Chola’.

“A los amigos tienes que aceptarlos como son. Yo no soy su mamá, ni soy quien para aconsejarle, pero sí me permito decirle unas cosas. Al final es su vida. Lo único que yo espero es que no le saque una academia de baile”, agregó Michelle.

De otro lado, comentó que le hubie­se gustado que Christian y Karla Tara­zona retomen su relación, sin embargo, las cosas no se dieron porque conside­ra que el cantante “no valora”.

“Finalmente, no sé qué problemas habrán tenido, nadie sabe los proble­mas de pareja y si no es, no es. Lo que le falta a Christian es valorarse, querer­se como persona, significa encontrarte a ti mismo, la vida no es terminar una relación y entrar a otra inmediatamen­te, eso sucede cuando no valoras la anterior. Si Christian es feliz con Isabel, María, Cecilia, Melissa, que lo sea, pero que cuide su platita, no más le digo”, sostuvo.

TAMBIÉN LEE