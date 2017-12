Michelle Alexander descarta hacer serie de la selección

La productora Michelle Alexander tomó con humor que en las redes sociales se especulara que muy pronto lanzará una serie de la selección peruana que clasificó al mundial de Rusia 2018.

“Son unos desgraciados (risas). A mis 61 años me río de esas cosas, no me puedo molestar por eso. Hay cosas de las que me pico, pero no de eso. En la preventa de América TV lanzaron el tráiler de la segunda parte de ‘Calichín’ y el inicio decía algo relacionado a la selección, los convocados y todos me miraban y yo decía: “No es mía, no lo es” (risas)”, dijo.

Asimismo, Alexander descartó hacer una producción dedicada a la blanquirroja. “Hace tiempo que dejé de hacer biografías, ahora solo ficción. En nuestros planes no está hacerlo (miniserie de la selección) si otros lo hacen ¡bacán! yo no lo voy hacer”, apuntó