Michelle Alexander le augura buen estreno a ‘Señito’ con ‘Llauca’

Luego que Gisela Valcárcel anunciara su participación en ‘Llauca’, una serie realizada por GV producciones, Michelle Alexander no dudó en desearle las mejores vibras a la popular ‘señito’ por su incursión en la ‘ficción’.

“¿Qué me parece la incursión de Gisela en la ficción? Mostro, siempre he dicho que mientras más productoras se animan por invertir y por producir ficción creo que nuestra industria va a mejorar, vamos a alcanzar mejores estándares de calidad, vamos a diversificar los temas. Yo aplaudo que Gisela se involucre en la ficción, me parece mostro”, dijo la realizadora.

De otro lado, Michelle comentó que se encuentra feliz que Melissa Paredes se haya cruzado en su camino, pues las novelas ‘Ojitos hechiceros’ y ‘Mi esperanza’, lograron conquistar el corazón de los peruanos en el 2018.

“Ha sido muy exitoso, ‘Mi Esperanza’ ha sido un fenómeno alcanzando rating a nivel latinoamericano que no se veía hace tiempo. ‘Ojitos Hechiceros’ también ha sido muy bueno. Melissa es una chica talentosa, ha demostrado ser una de esas personas que desde chiquitas tienen un objetivo en la vida, tuvo muchos detractores pero con su trabajo lo está demostrando”, indicó la creadora.

Asimismo, no descartó en volver a trabajar con algún otro chico reality en algunas de sus producciones. “A las personas que trabajan conmigo como chicas reality o modelos, son personas que tienen un talento para la actuación, son personas que quieren ser actrices. No me interesa si es de reality o no, porque creo que es un adjetivo por el cual pueda aceptar o rechazar a una persona”. (V. Rondón)