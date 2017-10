Michelle no suelta a ‘Chinita’

La popular Micheille Soifer nuevamente agarró de punto a Jazmín Pinedo. Esta vez, comentó que cuando la popular ‘Chinita’ no tiene de qué hablar en su programa, ‘Espectáculos’, la utiliza para ‘hacer noticia’. “Seguro se quedó sin contenido, soy su as bajo la manda, cuando no tiene que hablar dice ‘Michi’ ‘Michi’. Creo que el amor que me tiene es muy grande porque le resuelvo la vida, de verdad. Somos compañeritas de años”, dijo Soifer al ser consultada sobre las indirectas que le envió.

Asimismo, recalcó que Pinedo no debe olvidar de su pasado, así como “escarban mi pasado”.