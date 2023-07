Compartir Facebook

Michelle Soifer compartió en redes sociales un curioso post que busca sacar cara por su carrera musical arremetiendo así contra sus detractores.

En los últimos meses la cantante pasó un vergonzoso incidente durante un concierto de reguetón, en el cual sufrió varios abucheos por parte del público. Esto fue debido a la mala organización del evento, pues la cantante apareció en el momento que los espectadores esperaban ver a la artista Ivy Queen. Debido a esto, la exchica reality recibió una lluvia de críticas mediante redes sociales.

Sin embargo, no fue las únicas críticas que recibió. En una de las emisiones de ‘Magaly Tv, la firme’, la conductora no dudó en arremeter contra ella. Esto sucedió durante las denuncias de Farik Grippa hacia Sergio George, pues la periodista cuestionó el trabajo del productor tomando como referencia a Michelle.

La periodista consideró que no ha logrado mucho éxito en su trayectoria musical menospreciando así sus canciones, videoclips y producción. «Lo único que se le conoce es el Bombóm Asesino», dijo en su momento la conductora.

Al parecer, Michelle habría decidido defenderse de las críticas y publicó un contundente mensaje en redes sociales sacando cara por su carrera musical.

¿Qué dijo Michelle Soifer?

Mediante su cuenta de Instagram la cantante compartió un reflexivo post que habla sobre el difícil camino que hay que recorrer para lograr tus objetivos. Lo cual la cantante podría estar relacionando con su carrera musical.

«Nada puede detener a quien no se da por vencido, y si te llenas de temor en algún punto del trayecto, sabrás que vas por buen camino», empieza diciendo la reflexión.

En otra parte de la publicación el mensaje habla sobre el valor que ha tenido la cantante para continuar adelante a pesar del miedo que pudo haber tenido.

«El miedo es la señal de que valdrá la pena. Habrá pequeñas dosis de temor que te vacunen ante la vida, pero que esto no invada tu mente ni comience a hollar tu espíritu para meterlo en una caja», indica el mensaje.

Ante ello, la artista no dudó en añadir su propio mensaje a la publicación, en el cual resaltó el duro camino de su carrera y arremetió contra sus detractores.

«Esta es una carrera difícil donde solo llegan los que resisten. Que se sumen los que creen, y los que no que rueden. No me hagan perder el tiempo», agregó.