Michelle Soifer teme por su vida luego de que revelaran el costo de su vivienda en La Molina

Micheille Soifer salió al frente a defenderse y aclarar que estaba muy molesta con el programa “Cuéntamelo todo”, al revelar los montos que ella gasta al pagar el alquiler de su vivienda en La Molina entre otras cosas.

La cantante manifestó que teme por su vida, pues en anteriores ocasiones ha sido extorsionada y cree que eso pueda suceder otra vez. “Esas cosas me molestan, porque me están exponiendo y ya me han extorsionado”, indicó Micheille.

Cabe resaltar que el programa mencionado señaló que Micheille pagaba 2 mil 500 dólares por el alquiler de su nuevo departamento, y que tenía dos autos de 33 mil y 45 dólares.