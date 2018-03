Michelle Soifer:”Yo soy de Ventanilla y siempre me va a encantar a ayudar”

Tras la ola de comentarios en las redes sociales, Michelle Soifer respondió a las críticas sobre su ingreso a la política de la mano del ex congresista fujimorista, Pedro Spadaro. La guerrera, quién ha tomado los mensajes con mucha mesura, confesó que se reafirma en la decisión que tomó.

“Es normal que los detractores salgan a relucir cuando hay una noticia, ya estoy acostumbrada, no me sorprende. (…) Yo soy de Ventanilla y siempre me va a encantar a ayudar, no solo a Ventanilla, sino a todo el Perú”, comentó la cantante.

La mayoría de mensajes que se puede apreciar en el post de Facebook son en gran cantidad de pobladores del distrito que rechazan la postulación de la ‘Michi’.Sin embargo, la guerrera ha manifestado que hará todo lo posible por escuchar a su “gente”.

“Creo que no hay mejor persona que una gente del mismo pueblo, que sabe cómo vivimos allá. (…) Para ayudar al pueblo, no hay que tampoco tener tantos años de preparación, pero sí me voy a preparar para hacer cosas más grandes”, comentó Soifer.

