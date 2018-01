Miguel Arce y Cathy Sáenz se dicen de todo

Bruno Agostini provocó un gran enfrentamiento en las redes sociales luego que publicara en Twitter que se encuentra pensado en quedarse en el reality ‘Combate’ o irse a ‘Esto es guerra’ junto a su hermano Fabio. Sin embargo, nunca esperó que la productora del programa ‘Combate’, Cathy Sáenz, se enfrentará al exchico reality, Miguel Arce, quien le aconsejó al español que se vaya con quien pague más.

“Así que yo me iría a la segura, cualquiera de los dos que sea el que pague más”, “Hay que pensarlo con la cabeza fría y lo que sea mejor para ti, ellos nunca pensarán en ti, solo en la productora… Así que debes ser el único que piense en ti con cosas concretas, no con promesas que nunca cumplirán. Si hay riesgos de que no la cumplan, piensa que no lo harán, papelito manda”, se lee en el mensaje del recordado ‘Thor’.

Al leer esto, Cathy no se quedó callada y le respondió “¡Asombrada! Cero corazón en esas palabras… que feo es hacer las cosas solo por plata. Terrible consejo”. Tras ello, Arce defendió su posición: “No es “corazón”, es conocimiento, como lo tienes tú de este medio, no nos hagamos los ingenuos, ni tú, ni yo, ni Bruno, ni nadie “, dijo.

Karibeña habló con Bruno, sin embargo señaló que aún no ha decidido por qué programa elegir. “Se armó un revuelo en mi Twitter con solo una pregunta que hice. Aún no sé si me voy o me quedo, no he firmado nada”, dijo el español.(K.Cabrera)