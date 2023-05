Miguel Arce revela que hizo cancelar el programa de Magaly

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El actor Miguel Arce, quien se alejó de la televisión peruana para actuar en telenovelas de México, se presentó en el programa ‘Amor y fuego’.

Allí el exchico reality reveló que habría tenido un incidente con Magaly, pues indicó que había hecho que le cancelen el programa.

¿Qué dijo Miguel Arce?

Tras presentarse en el programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, Miguel Arce comentó acerca de una novela que el protagonizó para Latina hace algunos años. El actor y Rodrigo González coincidieron en que este proyecto no fue muy considerado por el canal y prácticamente lo desaparecieron.

Sin embargo, de acuerdo a Miguel Arce, hubo un motivo por el cual el canal no le dio mucha visibilidad a la novela. Esto se debió a que tuvo un inconveniente con una de las cabezas del canal, ya que se rehusó a que Magaly Medina muestre su entrevista con el polígrafo de ‘El Valor de la Verdad’ en su programa.

Según el exchico reality, él aceptó someterse a la prueba del polígrafo porque Susana Umbert lo había convencido, pero él no autorizó a que se transmitiera, pues no quería que su carrera crezca por sus escándalos.

Mira también: Paco Bazán arremete contra jugadores de Universitario por juerga: “Son una sarta de giles”

Sin embargo, el programa de Magaly que se transmitía en ese entonces, ‘La Purita Verdad’, realizó publicidad con las revelaciones que el exintegrante de ‘Combate’ nunca autorizó.

“Yo estaba grabando la novela, y veo una publicidad del programa de Magaly donde estaban pasando algunos audios de mi entrevista con el polígrafo, (…) de manera ilegal porque yo no había dado mi autorización, quiénes habrán hilado las cosas allí, no tengo ni idea” señaló el actor.

“Los audios empezaron a salir editados y cortados en la publicidad del programa, entonces yo llamo y renuncio a la novela que estábamos grabando. En ese entonces vinieron a hablar la de imagen del canal, Susana Umbert y Cecilia Gomez de la Torre”, añadió.

¿Qué solución le dieron?

Ante la decisión que había anunciado el actor, una de las gerentes del canal lo contactó y le brindó tres opciones para solucionar el inconveniente.

«Viene la imagen del canal, Pilar, Susan Umbert y me dijeron tienes tres opciones. (…) Una: te vas y renuncias y sale el programa con los audios, y tú los denuncias y vemos qué pasa. Número 2: ‘tú vas al programa y tú defiendes a quien tengas que defender, hablas con Magaly y discutes tus audios.», expresó.

“Y la tercera, esta persona me dice ‘levanto el programa, no lo dejo salir, continúas grabando la novela y, en este momento, tú eliges si decides llevar tu carrera por los escándalos o a nivel actoral” agregó.

Mira también: Gabriela Serpa interesada en Alfredo Benavides: “No todo es el físico en la vida”

Miguel arce reveló que eligió la tercera opción, por la cual el programa de Magaly salió del aire para que no se difundieran los polémicos audios. Además, indicó que desde ese entonces siente que la ‘Urraca’ lo odia.

“Magaly no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Magaly despide a todo su equipo y desde allí me odió más de lo que me odiaba ya, me imagino”, manifestó.