Miguelón: Mi corazón late por Tilsa

Donde hubo fuego cenizas quedan, y este parece ser el caso de Miguel Hidalgo, padre de los hijos de Tilsa Lozano, quien estuvo presente en la inauguración del spa de la ‘vengadora’, donde confesó que aún le late el corazoncito por ella y aseguró que no le faltará nada ni a ella ni a sus hijos.

“Se extraña tener una buena pareja, que te ubica, una excelente mamá, ¿cómo no la voy a extrañar? Me gustaría tratar de pensar que siempre seremos una familia. Te voy a decir que siempre voy a tener un cariño especial por la madre de mis hijos, yo no puedo dejar de amar a una persona de la noche a la mañana. Todavía tengo muchos sentimientos encontrados (…) De verdad yo creo que mi corazón siempre va a latir algo por ella. Ahorita no me veo con otra persona. Ya estuve con la mejor”, mencionó Hidalgo.

Sin embargo, al igual que ‘Tili’, ‘Miguelón’ confesó que pese a la buena relación que llevan como padres, no tienen planes de retomar su romance. “Tilsa y yo estamos en un buen momento. Ella está con sus negocios y yo con lo mío. No veo una reconciliación próxima”, acotó.

“MAGALY SIRVE PARA RAJAR”

De otro lado, Tilsa le auguró éxitos a Magaly Medina en su regreso a la pantalla chica, siempre y cuando la popular ‘urraca’ se dedique al espectáculo ya que no ha funcionado en ningún otro formato.

“Yo creo que si ella regresa a los chismes puede funcionar, ella probó tener un noticiero con tres puntos de rating, ya probó un magacín con dos puntos de rating, creo que lo que ella sabe hacer es hablar mal de la gente. Si ella regresa a hablar mal de la gente le funciona”, precisó Tilsa, quien además no descartó sentarse frente a la pelirroja por “la misma suma que me pagó la vez pasada”. (V. Rondón)