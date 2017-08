Mijael deja sola a Magaly

Mijael Garrido Lecca usó sus redes sociales para dar a conocer que ya no pertenece más a las filas de Latina, donde conducía el noticiero ’90 Matinal’, al lado de Magaly Medina. En un extenso comunicado, el joven dio a conocer que desde hace dos meses había solicitado su renuncia, pero hasta ayer, después del matutino, los direc­tivos le comunicaron que se había efectuado su pedido. “Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana”, se lee en el post que compartió en Facebook. Garrido también explica que su decisión se debe a que “encontré varios de mis principios éticos y profesionales muy reñidos con el rumbo que el noticiero estaba tomando”, descartando que haya tenido alguna discrepan­cia con Medina.