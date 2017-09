Milena a Mónica Cabrejos: “Tienes tremendo rabo de paja”

La colocha Milena Zárate no se quedó callada luego que Mónica Cabrejos dijo que hizo mucho dinero con la infidelidad del padre de su hija, Edwin Sierra, con su hermana Greysi Ortega. Esta le recordó a la exvedette su romance con el escritor Iván Thays, de quien perdió un bebé, y que mejor se quede calla­da porque tiene “tremendo rabo de paja”.

“Como a ella no le ha fun­cionado lo que ha hecho o las historias que ha salido a contar, le da rabia que a otra sí. Hace mucho salió contando que tenía una historia con un escritor, que se había embarazado. La vaca no se acuerda cuando fue ternera”, señaló.

“Uno no puede ponerse a hablar de una persona cuando tu rabo es así de grande. Si no es por ella, no sabíamos que estaba con un escritor, lo que a ella no le haya funcionado es su historia”.