Milena asada con Mónica por dejarla como interesada

La colombiana Milena Zárate le hizo el pare a Mónica Cabrejos por dejarla mal parada en su reciente columna que publicó en la revista Magaly, en la que habla sobre la “paternidad rentable”.

“Yo he tomado las acciones que debo de tomar y realmente lo que diga una persona que ni siquiera tiene hijos me tiene sin cuidado. La única persona que sabe cómo vive mi hija y que es lo que necesita soy yo. No le llevaré la contraria a tanta loca que sale a hablar ¿Dónde estamos? Ella es libre de decir lo que quiera, pero que hable con fundamento”, dijo fastidiada la ex de Edwin Sierra.

Zárate también dejó en claro “el monto que se fijó (los 5 mil de manutención), no lo puse yo, fue Edwin por recomendación de su abogado y para no demandarlo”.

(D.B)