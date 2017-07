Milena cruza los dedos en ‘El Gran Show’

Milena Zárate una de las más polémicas participantes del Primer Campeonato de Baile ‘El Gran Show’ se en­frentará a Alexander Kobzar de Ucrania, sin embargo esta vez sus armas para seguir compitiendo en la pista de baile de Gisela Valcárcel no será nin­guna controversia con su rival.

“Ha sido un camino largo, arduo, con muchos sacrificios, esfuerzos y frustraciones. Yo me frustró cuando las cosas no salen bien, es parte de la competencia. He tenido muchas caídas y moretones, aquí no hay maquillaje que pueda cubrir­los, pero estoy contenta porque estoy compitiendo en la sexta gala”, precisó.