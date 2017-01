Milena: “No siento nada”

Greysi Ulloa y Milena Zárate se volvieron a ver las caras y esta vez en el set de ‘Amor, amor, amor’. La hermana menor de la cantante llegó hasta el programa de Gigi y ‘Pe­luchín’ para hacerse una ecografía y saber el es­tado de su bebé. Milena al ser consultada sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia se mostró indiferente.

“Yo no siento nada porque a mí no me une nada a ellos, yo siempre he dicho que un hijo es una bendición. Yo no tengo ningún proble­ma con el hijo de ellos, al contrario me encan­taría crear un vínculo con él y no solamente yo sino también mi familia, pero eso no me compete a mí”, dijo la colocha.

