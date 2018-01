Milena Zárate se aleja de Jonathan Maicelo

La colombiana Milena Zárate reveló que está distanciada del boxeador Jonathan Maicelo porque tuvieron algunas diferencias con la marca de ropa deportiva que tienen en sociedad. “Con Jonathan no estamos tan unidos porque anda en sus notas, el tema de la ropa lo estoy viendo yo sola, seguimos siendo socios, pero me molesta que esté alejado del negocio, que corretee yo sola, soy la que me encargo de todo. No me parece que tengamos que dividir las ganancias cuando estoy sola, estoy analizando si seguiremos con esta sociedad”, comentó Zárate a Karibeña.

Milena también dejó en claro que no se ha peleado con Maicelo, pero desde hace varios meses dejaron de comunicarse y que la última vez que le escribió al WhastApp fue cuando se enteró la pelea que protagonizó con ‘Pantera’ Zegarra.

“Cuando le escribí no hablamos de nada respecto a la marca, solo le di mi opinión respecto al impase que tuvo con la ‘Pantera’, no sé si le interese, pero le dije que estaba apenada porque él es una persona que ha luchado desde abajo y que manche su carrera por una disputa, la verdad no se ve bien. Para mí ‘Pantera’ fue un oportunista, pero tampoco era el lugar para que se arme un escándalo. Dentro de todo, a Jonathan le deseo que le vaya bien”, dijo.

De otro lado, Milena reafirmó que continúa en saliditas con misterioso galán, quien se llamaría Ricardo. “Sigo saliendo con la misma persona, pero no le pongo un título porque no lo hay. Mi hija lo sigue viendo como un amigo, el tiempo dirá si de verdad es la persona indicada. No puedo ser tan ligera en entablar una relación de la noche a la mañana porque primero soy mamá y luego mujer”, indicó. (D. Bautista)