Milena sobre Edwin: “Espero que recapacite”

Milena Zárate dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su hija, Kristel, quien el día de ayer cumplió 4 años de edad. Lo que llamó la atención del post, fue la imagen donde la cantante aparece junto a Edwin Sierra y a su pequeña. Ante esto, la colombiana negó alguna reconciliación amorosa con el cómico.

“Hoy posteé esa foto porque para mí es muy importante que ella sepa que tiene a sus dos padres, que su papá está ahí y que en algún momento tendrá que recapacitar”, comentó la participante del Primer campeonato Mundial de baile de El gran show.

Con lágrimas en los ojos, la colocha aseguro que hasta la tarde ayer el cómico no había llamado a su hija para saludarla por su onomástico. “Yo espero que la llame, hasta el momento no lo ha hecho, no es mi día es de ella, yo espero que se haga presente hoy y que la acompañe en la fiesta y que pase un día maravillo”, acotó. (V.R.)