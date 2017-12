Milena Zárate asegura que ya no confía en Greysi Ortega

Luego que Greysi Ortega señalara sus deseos de amistarse con su hermana antes de la navidad, Milena Zárate aseguró que no habrá reconciliación, pues está decepcionada de ella por tantas mentiras. “Creo que cuando tú ya no confías en esa persona, es complicado volver a creer. Yo he puesto de mi parte, pero ella es la persona más mentirosa que yo he podido conocer. Cree que con pararse en un programa de televisión y llorar es suficiente, cuando fuera de cámaras no tiene ni la menor intención de hacer las cosas bien”, dijo Milena.

Asimismo, añadió que no ve a sus sobrinos porque ítalo Villaseca no lo permite. “No veo a sus hijos porque su marido (Ítalo Villaseca) no quería que los viera, todo porque yo dije que él era un mantenido, pero si to dije eso en algún momento fue porque ella me lo contó”, refirió la colocha.

Pese a que Greysi negó haberle contado a Milena que Ítalo la maltrataba, la cantante asegura atener las pruebas suficientes para mostrar lo contrario. “Si ella me dice mentirosa, a mí no nada me cuesta mostrara todos lo audios que tengo del grabador de llamadas para mostrar que no miento… Yo a ella le ofrecí un trabajo, ella supuestamente se separó de él supuestamente, y a los dos días me dijo que ya no”, mencionó Milena.

PASARÁ NAVIDADA EN FAMILIA

Finalmente, Milena contó que la noche buena la pasará después de muchos años con su familia completa. “Vamos a pasar la Navidad en casa, con mis papás y mis hermanos. Si Greysi quiere enviar a su hijos pues que lo haga. Mientras tanto yo seguiré con mis cosas trabajando en la Feria de la Fiesta Mágica en los Olivos que está ubicada en la municipalidad de este distrito y para el otro año inauguro una tienda más de mi ropa deportiva”, acotó.