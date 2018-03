Este personaje iría a la boda de Edwin Sierra

Después de todos los dimes y diretes del cómico Edwin Sierra y la modelo, Milena Zárate, ahora la colocha desea asistir al matrimonio del artista con Pilar Gasca, actual pareja de Sierra. “Si se casa, espero que me invite para llevarle su regalo, es que soy ‘amorosa’, será una buena sorpresa”, dijo.

Además comentó que no le preocupa que rehaga su vida sino que descuide las visitas a su hija.“Está bien, tiene derecho a rehacer su vida, lo único que le reclamé fue por mi niña, pero me cansé porque el amor no se mendiga. Así como él da su vida por una mujer, ojalá ella también haga lo mismo”, añadió.

Finalmente especificó que Edwin ya quedó fuera de su vida.“Me tiene sin cuidado si se casa o tiene más hijos, ya se dará cuenta si vale la pena dar su vida por una mujer y no por su hija”,agregó.

Como se sabe, ambos personajes mantienen una fuerte rivalidad por el tema vinculado a su menor hija y la actual pareja del cómico.

