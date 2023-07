Compartir Facebook

Milena Zárate se pronunció sobre su presunto romance con Jonathan Maicelo, del cual se especuló en el 2017, pero negó totalmente alguna relación con él.

La modelo se encuentra actualmente soltera, pero hace algunos años la vincularon sentimentalmente con el boxeador, pues había un notable acercamiento entre ambos. Esto debido a que la colombiana y Maicelo tuvieron un negocio juntos y hasta realizaron viajes al extranjero en distintas oportunidades.

Sin embargo, Milena decidió acabar con los rumores sobre esa presunta relación y aclaró las cosas en el set de ‘América Hoy’.

¿Qué dijo Milena Zárate?

Durante la última edición del programa ‘América Hoy’ Milena Zárate estuvo como invitada. Allí estuvo comentando junto a los conductores acerca de la relación de Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos. Sin embargo, el popular ‘Giselo’ quiso sacarle información sobre el presunto romance que tuvo con el boxeador y le preguntó cómo era Maicelo de pareja.

Ante esto, Milena no dudó aclarar que esa relación solo era un rumor que mucha gente creía y negó totalmente que hayan tenido un amorío. La colombiana explicó que ella y Maicelo solo eran amigos, pues ella nunca quiso una relación con él.

“Maicelo siempre fue para mí un amigo. Yo voy a decir algo, yo nunca estuve con él porque yo no quise”, comentó.

Además, decidió brindar los motivos por los cuales ella consideró que el empresario no era una buena pareja.

“Yo sé cómo es, un hombre trabajador, como hombre es increíble, pero como pareja… yo no tendría una pareja como Maicelo. Hasta el día de hoy nos llevamos bien, lo conozco perfectamente como amigo, y sé que Maicelo como pareja… no sé si ahorita, quizá con esta chica cambie. (No lo recomiendo como pareja) porque Maicelo es muy enamoradizo, muy coqueto, no es un hombre que se compromete”, indicó la artista.

Arremetió contra Samantha Batallanos

En otro momento del programa, Milena indicó que Samantha no es acosada por la prensa, pues ella no la considera una figura importante. «No es una figura importante. Esa chica no suena ni truena», expresó.

Además, reveló que la modelo solo estaría con Maicelo por interés, pues indicó que ‘se arrima al árbol que más sombra le da’.

«Maicelo no podrá ser millonario, pero tiene lo suyo y ella vela por sus propios intereses (…) No es amor al chancho, sino a los chicharrones. De todas maneras», señaló.