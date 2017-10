Milena Zárate: “No creo en Greysi”

Dicen que el perdón es un atributo del fuerte y por eso es que la colombiana Milena Zarate decidió dar el primer paso para una posible reconciliación con su hermana Greysi Ulloa, de quien se encontraba alejada tras enterarse de la traición con su ex pareja Edwin Sierra, padre de su hija. Sin embargo, afirma que el perdón será a futuro porque no confía en ella.

¿Hace cuánto tiempo que tienes contacto con Greysi?

Yo me veo con ella ya más de un mes y eso nadie lo sabía.

¿Cómo inició todo?

Todo empezó a raíz de que su niño se enfermó y yo la apoyé con eso. De ahí empiezo a tener un acercamiento constante con ellos. Mi mamá les mandó unos detallitos… a los niños y nada más.

Entonces se podría decir que los problemas quedaron atrás…

Mi trato con Greysi es básico, de preguntarle cómo están los niños, donde están, si los puedo ver o que si los puede llevar a tal lugar para verlos. Ella me responde, me los lleva y nada más.

¿Cómo te sentiste cuándo la volviste a ver o en ese primer contacto?

Creo que una persona que ha lastimado, que ha mentido tanto es muy difícil de creerle de nuevo. El tiempo ha hecho que mis sentimientos o mi rechazo no sean tan fuertes hacia ella. Si me permití acercarme a ella es por los niños, pero dejar que ella entre a mi vida es muy difícil. A mí me apena la situación de ella y me apena que tenga que vivir sola. Yo no lo provoqué y espero que el tiempo pase, borré y cure las heridas.

Pero en algún momento ¿la perdonarás?…

El solo hecho de dejar que ella se acerque a mí y de estar cerca a los niños, creo que ya es como un perdón y eso me hace fuerte. Sin embargo, es muy difícil volver a creer en esa persona.