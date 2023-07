Compartir Facebook

Milena Zárate no dudó en arremeter contra Greissy y reveló que ella no cuidaría adecuadamente a sus hijos, pues los ha visto en malas condiciones.

Luego de que Greissy Ortega llamara llorando a los reporteros de Magaly para que la ayuden a regresar a Perú, la colombiana decepcionó a la conductora del programa. Esto debido a que pese a tener los pasajes listos, la hermana de Milena Zárate habría decidido quedarse en los Estados Unidos junto a sus hijos e Ítalo Villaseca. Incluso se les vio cenando juntos, por lo que se presume que se habrían reconciliado.

“Una vez más lo hizo Greyssi, pensar que nosotros no le creíamos a Milena Zárate”, expresó Magaly Medina. Pues en un anterior programa, Milena le había advertido que era muy probable que Greissy le falle y no regresa al país desperdiciando así su ayuda.

Ante esto, el programa ‘América Hoy’ decidió invitar a Milena, quien se mostró preocupada por sus sobrinos debido a que Greissy no los cuidaría apropiadamente.

¿Qué dijo Milena Zárate?

La hermana de Greissy Ortega asistió al programa de espectáculos y denunció que sus sobrinos no estarían bien cuidados en Estados Unidos.

“Esta mujer, desde que este hombre se fue a los Estados Unidos, ella estaba 24-7 así (con el celular) la niña gritando, los niños como animalitos por toda la casa, allí, abandonados”, empezó diciendo la artista.

Además, relató las malas condiciones en las que estaban los niños, pues algunos tenían piojos, estaban sucios y hasta tenían dientes dañados.

“El estado en que los niños estaban era terrible, la niña hablaba conmigo, llena de piojitos antes de irse, sucia, tres días con la misma ropa, esa bebé olía a todo. Las muelitas todas dañadas, una bebé tan pequeñita”, expresó la colombiana.

Tras esto, ella reveló que le llamó la atención a su hermana por el mal estado en el que tenía a sus pequeños. Pues a pesar de que a los pequeños no les guste asearse, el adulto responsable debe cuidar de su higiene.

“Yo le decía (a Greissy), a los niños no les gusta bañarse, no les gusta lavarse los dientes, pero para qué estamos nosotras. Entonces para qué abres… y tienes hijos si no eres capaz”, indicó.

Debido a esto, la colombiana hizo un llamado a las autoridades para que velen por el bienestar de los niños. Pues considera que los pequeños podrían estar corriendo algún tipo de peligro.

“Debe haber una autoridad, no digo que se los quiten, pero que si estén pendientes por el bienestar de esas criaturas, porque ella no lo hace, él (Ítalo) supuestamente para trabajando y lo niños paran en manos de ella”, señaló.